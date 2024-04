Morì durante la Notte Rosa, i famigliari chiedono una nuova indagine sul decesso di Vadim Piccione

Dopo l'archiviazione nel 2019 dell'indagine bis i famigliari di Vadim Piccione, il 22enne ravennate morto misteriosamente durante la Notte Rosa del 2012 e ritrovato cadavere alla foce del Marano di Riccione, i suoi famigliari non si rassegnano e chiedono una terza inchiesta per accertare le cause del decesso del ragazzo. La famiglia, infatti, si è affidata a un nuovo legale che ha disposto l’analisi del cellulare del giovane. Accertamenti che, fino ad oggi, non erano possibili sul telefonino di vecchia generazione e che potrebbero svelare nuovi dettagli sulle ultime ore del 22enne.

I famigliari del giovane, di origine bielorussa e adottato, hanno sempre sostenuto la tesi che quella notte Vadim non fosse morto per cause naturali ipotizzando il decesso come conseguenza di altro delitto, l'abbandono di persone incapaci (Vadim aveva bevuto) e l’omissione di soccorso da parte degli amici del 22enne che, dopo averlo perso di vista, erano tornati a Ravenna all'alba da soli senza dare l'allarme. Solo dopo un giorno di ricerche da parte del padre del ragazzo, i poveri resti erano stati trovati tra i canneti alla foce del Marano.

Sul posto erano accorsi i carabinieri di Riccione e, nella prima ricognizione del cadavere, non erano stati notati segni di violenza e, anche la presenza della catenina d'oro e del portafoglio, aveva escluso una rapina finita male. I problemi, tuttavia, si erano verificati successivamente col "pasticcio" sui poveri resti del ragazzo portati prima all'obitorio ma, dato che non c'era posti, ritrasportati al cimitero di Riccione dove erano rimasti fuori dal frigorifero. Nel caldo torrido di luglio, il corpo era in condizioni pietose tanto che era stato difficilissimo compiere un'autopsia accurata e, il medico legale, non fu in grado di dare risposte cerete sul decesso di Vadim. Il primo fascicolo, aperto contro ignoti, è stato qundi archiviato ma, il padre del ragazzo, si è sempre battuto per avere delle risposte in merito alla morte del figlio.