Morì tetraplegico dopo l'incidente sul lavoro, ora per l'accusa è omicidio colposo

Nell'agosto del 2015 la vita di Stefano Alocchi era tragicamente cambiata quando, mentre eseguiva una consegna di alimenti deperibili per conto della ditta di Forlì per cui lavorava, precipitò dalla scala del pub che portava al locale adibito a dispensa, rimanendo invalido al 100 per cento a soli 39 anni. In stato di coma cerebrale e insufficienza respiratoria, che lo aveva portato a uno stato vegetativo, a quasi 5 anni da quel terribile incidente era deceduto il 10 marzo 2020. Nel frattempo si era mossa la macchina della giustizia con il pubblico ministero di allora che aveva indagato i gestori del pub dove era avvenuta la consegna per lesioni colpose difesi dagli avvocati Gianluca Brugioni e Stefania Sabina. Il decesso di Allocchi, tuttavia, aveva rimescolato nuovamente le carte col sostituto procuratore che visto l'aggiornamento aveva riformulato il capo d'accusa in omicidio sempre colposo evidenziando un collegamento tra il vecchio infortunio e la morte dell’uomo. La palla è quindi tornata al gip del Tribunale di Rimini che, il prossimo dicembre, dovrà decidere sul rinvio a giudizio dei gestori del locale con la nuova imputazione.