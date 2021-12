Morta Lina Wertmuller, fu aiuto regista di Federico Fellini nella pellicola La Dolce Vita

Il mondo del cinema piange la scomparsa del premio Oscar alla carriera Lina Wertmüller. Il suo è sempre stato un legame molto forte con la Riviera: i suoi esordi come aiuto regista sono infatti al fianco di Federico Fellini, con cui ha collaborato per la realizzazione delle pellicole della La dolce vita (1960) e 8 e mezzo (1963). Il loro è poi stato un rapporto di amicizia durato tutta la vita. Dopo questa esperienza il suo esordio come regista avviene nel 1963 con I Basilischi, amara e grottesca narrazione della vita di alcuni poveri amici del sud Italia, che le valse la Vela d'argento al Locarno Festival.

I legami con la Romagna sono sempre stati profondi. Basti pensare che tre anni fa, nel dicembre del 2018, ha ricevuto il premio alla carriera al Bellaria Film Festival. In una sua autobiografia parlando del rapporto che la legava a Federico Fellini confidò di essere stata “una pessima aiuto regista, ma stavo simpatica a Fellini e io lo adoravo”. Di recente Lina Wertmüller rilasciò un'intervista anche all'interno di “Fellinopolis”, documentario di Silvia Giulietti “omaggio” al maestro de La dolce vita.

E' stata la prima donna a spuntare una nomination come migliore regista ai tempi di "Pasqualino settebellezze" (1976) che ne totalizzò ben quattro; è stata la prima donna ad avere successo in tv ai tempi degli "sceneggiati" con la trionfale accoglienza del "Giornalino di Giamburrasca" (1964-65) e divide con Iaia Fiastri il privilegio di avere avuto spazio nella premiata ditta Garinei&Giovannini. La grande regista si è spenta, a 93 anni, a Roma.