Scomparsa Capicchioni, il Cons: "Fondamentale per la crescita dello sport a San Marino

La notizia della improvvisa morte di Luciano Capicchioni è stata accolta con grande dolore da parte del Comitato Esecutivo del Cons (Comitato olimpico nazionale sammarinese), che ne riconosce il ruolo fondamentale per la crescita dello sport a San Marino. "E’ a Luciano Capicchioni che si deve la nascita delle Federazioni Sammarinenesi Pallacanestro e Baseball, da lui presiedute nei periodi 1968 - 1986 e 1970 – 1974, due movimenti che oggi possono annoverare un gran numero di tesserati e che tanto lustro hanno donato alla Repubblica. Ma Capicchioni è stato una figura di riferimento anche all’interno del Cons: è stato capo missione della delegazione biancazzurra alle Olimpiadi di Mosca 1980 ed è stato Vice Presidente del Cons nel quadriennio olimpico successivo (1981 – 1985)". Lo ricorda così con particolare commozione il Presidente del Cons Gian Primo Giardi.

“Luciano Capicchioni è stato mio insegnante di inglese, mio allenatore, mio dirigente e anche mio compagno di squadra – racconta -. Una sorta di factotum per il movimento cestistico sammarinese che ha segnato le nostre vite. La mia, certamente, è stata segnata da Luciano Capicchioni: a lui devo il fatto di aver iniziato a giocare a basket. E’ lui, inoltre, ad aver fondato la Federazione che in seguito ho avuto l’onore di presiedere. Se sono arrivato dove sono ora, lo devo certamente anche a lui. Lo sport sammarinese, e non solo, perde una figura importante, anche per le abilità manageriali che lo hanno portato ad essere procuratore di tanti campioni. Personalmente perdo un punto di riferimento e un amico”.

Alla famiglia di Luciano Capicchioni vanno le condoglianze da parte del Comitato Esecutivo del Cons e l’abbraccio di tutto il movimento sportivo sammarinese.