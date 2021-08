Morte del sindaco Cerbara, il mondo della politica e i colleghi lo ricordano: "Un grande uomo"

Il mondo della politica e i tanti colleghi di Guglielmino Cerbara, il sindaco di Sant'Agata Feltria, scomparso dopo una malattia lunedì mattina, esprimono le loro condoglianze in ricordo di Cerbara, "un sindaco appassionato e sempre pronto per la sua comunità".

Il presidente della Provincia Riziero Santi affida ai social le sue condoglianze: "E’ mancato il collega e amico Guglielmino Cerbara, Sindaco di Sant’Agata Feltria. Sindaco molto attivo e amato. Condoglianze alla sua famiglia e alla sua amata comunità".

I sindaci del Riminese

L'amministrazione comunale di Riccione e tutta la Giunta si uniscono al dolore per una così prematura scomparsa. "Vorrei esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità dei cittadini di Sant'Agata Feltria, per la scomparsa del sindaco Guglielmino Cerbara - afferma il sindaco della Perla Verde Renata Tosi - Mino Cerbara l'ho incontrato nelle sedi istituzionali e di lui ho sempre avuto l'impressione che fosse l'uomo giusto al posto giusto. Aveva dimostrato di avere il civismo nel cuore, di capire profondamente la comunità di Sant'Agata che ha amministrato fino all'ultimo giorno della sua vita. Come credente penso che oggi saranno i suoi cittadini a riconoscergli questo grande merito nelle loro preghiere".

Toccanti le parole di Alice Parma, sindaco di Santarcangelo. "Ciao Mino. Perché è così che ti chiamavano tutti, con quel diminutivo che è la dimostrazione lampante del grande affetto che eri in grado di far nascere in tutti quelli che facevano la tua conoscenza. È stato un onore poter lavorare con te e fare un pezzo di strada insieme. Purtroppo gli ultimi anni sono stati molto difficili a causa della malattia che ti ha colpito e che purtroppo ha avuto la meglio, nonostante tu abbia lottato fino alla fine per sconfiggerla. Non potrò mai dimenticare il modo genuino e sincero con il quale ti occupavi di Sant’Agata e dei suoi cittadini, la tua passione per l’agricoltura e per il territorio, per la Valmarecchia e per l’entroterra, la tua costante battaglia per garantire a tutti e tutte uguali diritti e opportunità. Sei stato il compagno di tante avventure e di altrettante battaglie. Sei stato un grande sindaco, ma soprattutto grande amico che ricorderemo tutti con immenso affetto e con grande nostalgia. Che la terra, quella che hai tanto amato, ti sia lieve. Un grande abbraccio".

Il sindaco di Verucchio Stefania Sabba: "La notizia che non avremmo mai voluto sentire ci è arrivata in tempo reale nelle prime ore di questa giornata, diventata immediatamente molto molto triste. Quando si amministrano piccole realtà come le nostre e si cerca di farlo con una visione comune si diventa quasi una famiglia e oggi con te perdiamo uno dei fratelli della Valmarecchia. Una persona cara, gentile e sensibile. Entrambi abbiamo iniziato l’avventura amministrativa nel 2009, tu già sindaco. Sono stati 12 anni di confronti, condivisioni, progetti ad ampio respiro e magari anche di qualche discussione i nostri. Ma sempre con grande rispetto e il sorriso sulle labbra che ti accompagnava sempre. Quel sorriso che ci lasci in eredità e lasci in eredità a una comunità che hai curato sviluppandone opportunità, servizi e qualità della vita. Sentite condoglianze alla famiglia, agli amministratori e collaboratori comunali, a tutta la comunità di Sant'Agata Feltria".

Dalla Regione

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini interviene condividendo il "grande dolore" per la scomparsa del sindaco. "Un amministratore capace, che ha dedicato la propria vita alle istituzioni e alla sua Valmarecchia. Lascia davvero un vuoto in tutti noi, che con lui abbiamo spesso collaborato, e in quanti abbiano avuto la fortuna di conoscerlo. Voglio porgere le più sincere condoglianze, anche a nome della Regione Emilia-Romagna, alla sua famiglia e alla comunità dei luoghi in cui Cerbara ha operato con passione e amore per la democrazia".

Un messaggio di affetto e cordoglio arriva anche da Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna: "Mino purtroppo ci ha lasciati e la notizia mi addolora molto. Un amico, un bravo amministratore, un politico che amava il suo Comune, Sant’Agata Feltria, e la sua vallata, la Valmarecchia. Un comune e un territorio per i quali ha dedicato tempo e impegno, sempre con grande umiltà e spirito di servizio. Per chi ha l’onore di svolgere un ruolo di impegno pubblico e istituzionale si dice che contano più i fatti delle parole e Mino con quelli parlava, con le cose che costruiva insieme agli altri amministratori e attraverso l’ascolto dei suoi cittadini. Un onore essere stata al suo fianco in tanti momenti in questi anni. Ci mancherai molto".

E anche Nadia Rossi, Consigliera Pd Assemblea Legislativa Emilia-Romagna, ricorda come fosse "un primo cittadino capace, cordiale, che amava la sua terra, la Valmarecchia, e chi la abitava, rappresentando al meglio lo spirito di quel luogo. Punto di riferimento per il territorio, insieme ai sindaci degli altri Comuni stava costruendo un tessuto sociale forte, fondamentale per tutta la Romagna, così ricca di paesaggi, valori, potenzialità. In questi anni di attività ho avuto la fortuna di conoscerlo e porterò con me un ricordo indelebile di lui, persona mite, ospitale, attenta: era sempre pronto a cogliere opportunità, con entusiasmo e gentilezza. Alla famiglia, agli amici, a chi lo ha incontrato e ne ha potuto apprezzare le qualità, le mie sentite condoglianze. Una grande perdita per Sant’Agata Feltria e per tutti noi".