Addio all'imprenditore e volontario Maurizio Parma

Si è spento all'età di 65 anni l'imprenditore Maurizio Parma, residente a Cattolica ma molto attivo a Riccione e Misano per impegni lavorativi. Parma, che è stato anche presidente del Rotary Club di Riccione-Cattolica, era ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per un delicato intervento chirurgico.

Il rosario si si tiene mercoledì alle 21.15 e giovedì alle 15 i funerali nella chiesa di San Benedetto di Cattolica.

La sua azienda era la Edil Costruzioni con sede a Misano. Impegnato con il Rotary in numerosi interventi di recupero di beni artistici, collaborava anche con la sua parrocchia per attività di carattere sociale e faceva parte dell’accademia italiana di cucina. Era appassionato di auto d’epoca e partecipava a numerosi raduni in Emilia Romagna. L'imprednitore lascia la moglie Cristina e la figlia Veronica. La figlia ha scritto un commosso saluto sul suo profilo facebook: "Nella serata di ieri il mio papà ci ha salutate per l’ultima volta, sapeva di avere una chance e se l’è voluta giocare, ma il male ha avuto la meglio sulla sua volontà, ciao papi veglia su di noi insieme ai nonni e stacci accanto".