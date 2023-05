Dramma in via Cariddi: 36enne perde la vita dopo esser precipitata dal balcone

Sciagura giovedì pomeriggio in via Cariddi, a Rimini. Una transessuale brasiliana di 36 anni ha perso la vita dopo esser precipitata dal balcone di un residence. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Rimini, che hanno proceduto ai rilievi di legge insieme al magistrato di turno. Nell'appartamento del residence non vi era nessuno. Si erano diffuse inizialmente le voci della presenza di un'altra persona, che si trovava in compagnia della transessuale prima che cadesse nel vuoto. Ma queste ipotesi sarebbero state smentite dagli inquirenti. Non vi sarebbero al momento testimoni oculari del fatto. Nell'appartamento gli uomini dell'Arma hanno trovato dei pezzi di vetro rotti. Dovrebbero essere di una finestra. La vittima, a quanto pare, presentava sul corpo dei tagli precedenti alla caduta.