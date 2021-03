Morti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, il cordoglio di Silp Cgil di Rimini

E' stata aperta un'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, 43enne sottoufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto poche ore dopo l'inoculazione del vaccino AstraZeneca. Dubbi anche sul decesso avvenuto il 6 marzo di Davide Villa, 50 anni, agente in servizio all’Anticrimine di Catania. Le loro dosi erano provenienti dallo stesso lotto (ABV2856), il cui utilizzo in Italia è stato vietato dall'Aifa. Per questi due decessi la Segreteria del Sindacato di Polizia SILP CGIL di Rimini esprime vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due agenti delle forze dell’ordine. "Entrambi - spiega una nota della sigla sindacale - si erano sottoposti al vaccino AstrazeNeca e il sospetto è che il loro decesso sia collegato alla somministrazione delle dosi. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia e dell’inchiesta aperta dalla Procura, come Silp per la CGIL formuleremo ufficialmente nelle prossime ore al Direttore dell’AUSL Romagna la richiesta che venga fatta una verifica per accertare che non vi sia presenza del vaccino prodotto nello stesso stabilimento da dove provenivano quelli somministrati alle due vittime. Gli agenti di Polizia, in forza nella provincia di Rimini, hanno iniziato a vaccinarsi da circa una settimana. Gli eventi tragici che si sono verificati, prima ancora che ne vengano accertate le cause, impongono, non solo per le forze di Polizia, ma per tutti i cittadini che vorranno vaccinarsi, di poterlo fare con la massima fiducia. Con ciò non si vuole alimentare nessuna forma di scoraggiamento, al contrario rendere ancora più sicura e tutelata la salute dei cittadini estremamente provati dalla pandemia in corso.