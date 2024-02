Morti sul lavoro, i sindacati indicono uno sciopero nazionale e organizzano un flash mob

I cinque operai morti nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze hanno nomi, famiglie, storie. Come gli altri che ancora in questi giorni sono “caduti sul lavoro” più di 40 nei primi 15 giorni di febbraio. La tragedia in Toscana ha susictato la preoccupazione dei sindacati Cgil, Cisl, Uil che, in una nota stampa, sottolineano "Basta parlare di cordoglio, è il momento che il Governo le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, si assumano le responsabilità: massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di controlli, precarietà del lavoro sono conseguenze di scelte, non una fatalità. Si è deciso di fare cassa togliendo le risorse per gli ispettori del lavoro e la medicina per la prevenzione sul territorio; deregolamentare la catena degli appalti, non intervenire sugli appalti privati, fino al punto che non si riesce a capire quali e quante ditte sono in un cantiere e di costringere le persone migranti a lavorare in clandestinità.

"È stata ignorata la Piattaforma di Cgil, Cisl, Uil - attaccano le sigle sindacali - e si continua ad agire senza il confronto con chi è nei posti di lavoro. Con la patente a punti oggi probabilmente quelle aziende non avrebbero potuto avere l’appalto Esselunga; con una congruità anche su tempi e modi di esecuzione ci sarebbe un limite allo sfruttamento del lavoro; con l’obbligo alla timbratura si saprebbe chi e quanto tempo lavora in un cantiere. Vogliamo tutte le agibilità necessarie per gli RLS, RLST, delegati di sito alla sicurezza. Vogliamo il ripristino della parità di trattamento negli appalti privati e la responsabilità dell’impresa committente.

Vogliamo l’applicazione dei CCNL del settore di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, vogliamo la formazione obbligatoria prima di accedere nel luogo di lavoro. Questi sono i cambiamenti necessari, altrimenti i richiami alla cultura della sicurezza sono frasi vuote. Vogliamo luoghi di lavoro sicuri senza il ricatto della perdita del lavoro e dei bassi salari; questo a partire dai cantieri. Vogliamo l’apertura di un confronto vero con il Governo su questi punti e su tutta la Piattaforma unitaria".

Per questi motivi i sindacati hanno lanciato le iniziative di mobilitazione anche in provincia di Rimini per mercoledì 21 febbraio con la procalamazione dello sciopero nazionale degli edili, del legno e dei metalmeccanici nelle ultime due ore di ogni turno di lavoro. Alle ore 15 scenderanno in presidio i lavoratori SCM di Rimini davanti al piazzale dell’azienda. Alle ore 8:30 a Rimini in viale Caduti di Marzabotto, 30 un flash mob ricorderà l’importanza della sicurezza sul lavoro ed alle ore 8:52 i presenti osserveranno un minuto di silenzio. Parteciperanno le autorità cittadine e la Consigliera provinciale con delega al lavoro Alice Parma. Anche nei cantieri PNRR del Comune di Rimini si stanno organizzando per la mattinata iniziative di sensibilizzazione. A Cattolica, davanti al cantiere della Scuola “Repubblica” alle ore 10:45, la Sindaca Franca Foronchi e le autorità cittadine con CGIL e UIL ricorderanno le vittime della strage di Firenze; è proprio a Cattolica che si è firmato nel 2023 il primo protocollo in Italia a limitazione del sub appalto a cascata. CGIL Rimini e UIL Rimini invitano ad un minuto di silenzio alle ore 8:52 in tutti i luoghi di lavoro della provincia; è l’ora in cui si è consumata venerdì scorso la tragedia di Firenze. Nella stessa giornata di mercoledì e durante la settimana sono in calendario assemblee sindacali aziendali con all’ordine del giorno i temi legati a salute e sicurezza.