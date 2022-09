Si è spento Bruno Arena dei Fichi d'India, grande amico di Riccione

Si è spento Bruno Arena del duo comico "Fichi d'India" (nella foto in alto a sinistra). Cresciuto come simpatico professore di educazione fisica, si sposta poi verso la sua più grande passione: l'intrattenimento. Animatore turistico, poi cabarettista insieme all'amico Max Cavallari. Diventano famosi poi come Fichi D'India. Il duo ha partecipato a diversi programmi Mediaset tra i quali "La sai l'ultima?", "Zelig", "Colorado". Nel 2013 Bruno ha avuto la rottura di un aneurisma che l'aveva debilitato e allontanato dalle scene. Nella sua vita ha fatto tantissimo teatro, cinema e tv. Tanti i ricordi che lo legavano a Riccione dove, insieme alla moglie Rosy Marrone, aveva scritto il libro “Domani ti porto al mare” il racconto di come l’affetto profondo possa aiutare a realizzare una nuova vita comunque felice. Ospite fisso di Aquafan, nel parco si era spesso esibito dal 1996 al 1998 insieme a Max dove erano diventati i protagonisti dell’intrattenimento estivo ed era tornato più volte a trascorrere le sue giornate tra gli scivoli. E proprio nella Perla Verde aveva fatto la sua ultima foto insieme all'amico e spalla professionale Max Cavallari che dopo la malattia non lo aveva mai lasciato solo. "Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!" aveva scritto Max su Facebook a inizio di agosto postando lo scatto realizzato sul lungomare della Perla Verde.