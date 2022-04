Morto schiacciato dai pallet di acqua che voleva rubare, la Procura indaga sul decesso

Non ci sarà l'autopsia sul corpo di Umberto Sorrentino, il 47enne residente a Cattolica deceduto la notte tra lunedì e martedì mentre cercava di rubare delle confezioni di acqua minerale lasciate fuori dal magazzino del supermercato Conad nel centro commerciale "Diamante". Il pubblico ministero di turno, infatti, non avrebbe ravvisato la necessità dell'esame autoptico dal momento che l'intera scena della morte è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che controllano la struttura in via Ravel. Dai video emergerebbe come il 47enne abbia agito da andando a prelevare le confezioni della catasta determinando, in qualche modo, l'instabilita della pila pallettizzata che gli è poi crollata addosso schiacciandolo a morte. Il corpo della vittima, tuttavia, era stato scoperto solo nel pomeriggio dagli addetti al supermercato che avevano poi dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri. Oltre ai rilievi dell'Arma, sul posto hanno effettuato degli accertamenti anche gli addetti dell'Ispettorato del lavoro la cui relazione sarà fondamentale per ricostruire con esattezza la dinamica della morte. La Procura, infatti, non esclude che possano emergere delle responsabilità penali nei confronti di terze persone.