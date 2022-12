La città piange la scomparsa di Luigi Lega Baldini

E' stato trovato senza vita nella sua abitazione riminese da un amico il conte Luigi Lega Baldini stroncato, a 63 anni, da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme, lunedì mattina, è stata un'amica che insospettita dal fatto che l'uomo non rispondesse al telefono è andata a casa sua e avendo le chiavi ha aperto la porta dell'appartamento. Luigi Lega Baldini era senza vita nel suo letto e, nonostante l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 63enne, alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La famiglia Lega Baldini ha legato il suo nome a Rimini fin dal 1843 quando i conti Alessandro e Ruggero fondarono il primo stabilimento dei bagni di mare. Gli stessi, nel 1847, col contributo di altri riminesi inaugurarono anche l'omonimo asilo di via IV novembre e Luigi era il presidente della fondazione che lo gestisce. Il 63enne, che lascia due sorelle (una delle quali vive all’estero) e diversi nipoti, si era laureato in legge per poi iscriversi all’ordine degli avvocati di Rimini nel 1996 ma già da tempo esercitava la professione in maniera sporadica.