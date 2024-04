Morto Mahmood Sadegholvaad, la città dice addio al babbo del sindaco. "Un esempio e una roccia"

La città di Rimini è in lutto per la scomparsa di Mahmood Sadegholvaad, papà del primo cittadino Jamil. Era malato da tempo. E’ stato lo stesso sindaco, attraverso i suoi profili social, ad annunciare la notizia: “Il mio adorato papà, la mia roccia, il mio esempio, la mia forza è volato in cielo. Grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi in questo periodo lungo e difficile”. Mahmood Sadegholvaad, nato a Shiraz (in Iran) il 24 aprile 1946, era arrivato a Rimini a fine anni 60. E ha aperto un'attività in centro a Rimini a metà anni Settanta, rendendolo un volto molto conosciuto tra i riminesi.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

A ricordare il percorso del babbo, era stato proprio in una bella intervista Jamil: “Sì, sono l’amministratore pubblico col cognome strano. Ma al di là della vocale finale che non c’è, la mia è una storia straordinariamente riminese. Mio padre, iraniano, venne in vacanza come tanti a Rimini a fine anni 60. Conobbe in città mia madre, corianese purosangue con i nonni di Montecolombo, in un corso per hostess. Decisero di sposarsi e stare per sempre qui a Rimini. Aprono un negozio di tappeti negli anni Settanta. Da allora tirano su la serranda ogni giorno. Io nasco nel 1972. Non voglio trovare chissà quale simbologia o paroloni ma credo che nella storia della mia famiglia ci si possano riconoscere in tanti riminesi. Queste storie, che sono infinite, rappresentano benissimo la libertà, la tolleranza, la cultura dell’accoglienza (che non è per forza solo quella turistica) di Rimini. La multiculturalità di questa città, come dice bene Piero Meldini". Parole che risalgono a un’intervista rilasciata nel 2021.

In questo giorno di lutto, al sindaco si stringono con affetto gli assessori e l'intero staff comunale.