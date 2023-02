Morto il padre della beata Sabattini, aveva 92 anni. "Un maestro nella carità e nell’operosità"

Riminese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Sabattini, papà della Beata Sandra. Aveva 92 anni e viveva a Misano. A darne l’annuncio la Comunità Papa Giovanni XXIII. “A nome della Comunità Papa Giovanni XXIII esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Sabattini per la salita in cielo di Giuseppe Sabattini, padre della beata Sandra. Siamo vicini alla famiglia e alla Diocesi di Rimini nella preghiera”. È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente dell'associazione di Don Benzi, di cui Sandra era volontaria.

Di Giuseppe Sabattini è tracciato un bel profilo nel capitolo ‘La buona radice’ in cui la santità della vita della Beata Sandra viene fatta risalire al clima respirato in famiglia dove in particolare il padre viene descritto come straordinario educatore ed esemplare compagno di vita, maestro nella carità e nell’operosità, amico e confidente dei figli.

Conosceva don Oreste Benzi sin dall’infanzia in quanto suo lontano parente da parte di madre. Impiegato in banca, si è sempre sentito coinvolto nella vita di famiglia che per molti anni è stata condivisa con don Giuseppe Bonini, fratello della moglie Agnese.