Riccione, è morto a 82 anni uno storico titolare di ristorante sulla darsena

E' morto a 82 anni Giorgio Casadei, storico titolare del ristorante da Fino sul porto di Riccione. La passione per il mare e la vocazione per la buona cucina sono alla base di una storia che comincia nel 1958, quando Serafino Casadei e la moglie Vanda aprono il ristorante sul porto di Riccione. Il vecchio circolo dei marinai, sulla darsena, si trasforma così in un locale accogliente e caratteristico. Il testimone era poi passato a Giorgio Casadei e la moglie Graziella che, con i figli, hanno mandato avanti la storica attività di ristorazione.