Morto il senzatetto trovato esanime all'Arco di Augusto. Indagini in corso per far luce sui traumi alla testa

Non ce l’ha fatta il senzatetto di 55 anni, di nazionalità ucraina, che lo scorso mercoledì era stato trovato esanime a terra poco distante dall’Arco di Augusto, in pieno centro città. L’uomo è morto a causa dei traumi riportati alla testa, dopo essere stato trasferito e preso in carico dal reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Rimini: durante i prossimi giorni sarà l’autopsia a chiarire i motivi del decesso, gli esami potranno contribuire a far luce su come il 55enne si è procurato le ferite alla testa che lo hanno portato a perdere i sensi e a un quadro clinico apparso, non appena giunto all’Ospedale di Rimini, complicato.

Durante le ore successive all’accaduto non si era esclusa alcuna ipotesi, compresa quella che il senzatetto fosse stato vittima di una brutale aggressione. Ma secondo ulteriori rilievi, le ferite potrebbero però essere compatibili anche con una caduta accidentale e che tutto possa essere riconducibile a un terribile incidente. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, il lavoro di controllo dei video da parte degli inquirenti è già iniziato.

A far scattare la macchina dei soccorsi era stata una signora, verso le 10,45 dello scorso mercoledì, e sul posto era intervenuta per prima una pattuglia della Polizia locale. All’arrivo gli agenti avevano trovato l’uomo a terra, che non rispondeva, al suo fianco due confezioni di vino e un forte odore di alcol. Subito dopo era stato richiesto l’intervento del 118 con il trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini.