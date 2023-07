Morto sulla spiaggia di Rimini l'ultimo Fratino. "I grandi eventi sono incompatibili con la loro tutela"

“L’ultimo pullo di fratino rimasto sulla spiaggia della ex colonia Bolognese non è sopravvissuto al mega concerto di venerdì 21 organizzato alla Rimini Beach Arena”. Inizia così il messaggio lanciato attraverso i social da parte dell’organizzazione di tutela ambientale “Salviamo il fratino a Rimini e Riccione”. I volontari spiegano come hanno aspettato 2 giorni prima di darne notizia, perché nel frattempo l’esemplare è stato cercato lungo i chilometri della costa.

“La sera del concerto abbiamo lasciato molto preoccupati il Fratino alle 21.30 - è il racconto sulla pagina Facebook - frastornato dalle molte persone, dalla forte musica e dalle luci intense dentro al recinto che gli dava una minima protezione diurna. Recinto che era stato ridotto al minimo per far posto alla zona concerti da circa 20 giorno e dove il pullo era nato insieme ad un altro Fratino scomparso qualche giorno fa”.

“La mattina di sabato, alle 6 circa, sono iniziate le nostre ricerche che sono durate per ben due giorni e che hanno portato a un solo risultato chiaro e incontestabile: i grandi eventi sulle spiagge sono incompatibili con la tutela dei Fratini. Inutili gli sforzi di tanti volontari per cercare di non far sparire dalle spiagge di Rimini e Riccione una specie così minacciata”.

“Dopo tanti anni di monitoraggio non avevamo mai dovuto fare i conti con una delusione così forte, con una esperienza così scioccante e con una prospettiva così terribile dovuta ai zero involi di questa stagione – concludono -. Per favore continuate nelle buone notizie e in quelle cattive a condividere i post e supportare i nostri sforzi. Il morale in questi giorni è a terra ma non molleremo mai”.