Si è spento Toto Cutugno, nel 1985 fu protagonista delle tappe riminesi del Festivalbar

È morto Toto Cutugno. Il celebre cantautore si è spento all’età di 80 anni all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia è una nota diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno - si legge - ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all'estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”. Partecipò a quindici edizioni del Festival di Sanremo (un record condiviso con altri quattro cantanti), vincendolo nel 1980 con la canzone Solo noi e arrivando molte volte tra i primi tre. Nel 1990 vinse anche l’Eurovision Song Contest, il principale concorso musicale europeo, con la canzone Insieme: 1992. È tuttora uno dei tre cantanti o gruppi italiani a esserci riuscito (gli altri sono Gigliola Cinquetti e i Maneskin. Nel 1985, con la canzone Mi piacerebbe (andare al mare al lunedì), fu trai i protagonisti elle due serate del Festivalbar andante in onda da Rimini.

Cutugno, nato col nome Salvatore, dopo aver studiato musica da bambino, iniziò a suonare in diversi gruppi, principalmente come batterista. Il primo in cui oltre a suonare cominciò a cantare furono gli Albatros, con cui nel 1976 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone "Volo AZ504", che si classificò terza. Quello stesso anno fece anche il suo esordio come solista, con il 45 giri "Come ieri, come oggi, come sempre/Ragazza madre", e l'anno successivo scrisse per Adriano Celentano la canzone "Soli" che ebbe un buon successo di pubblico. Il suo disco d'esordio, "Voglio l'anima", uscì nel 1979. Negli anni Novanta condusse anche diverse trasmissioni televisive in Rai, tra cui anche I fatti vostri. Nel 2007 ebbe un tumore alla prostata, e l'anno successivo tornò a Sanremo con la canzone "Un falco chiuso in gabbia". La sua ultima partecipazione risale al 2010, con "Aeroplani".