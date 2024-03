Maltempo, rinviato il primo appuntamento con la mostra mercato di antiquariato della Regina

Rinviato a domenica 24 marzo il debutto di ANTÌCatt, la prima edizione della Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage della Regina.

L’inaugurazione dell’evento, prevista per la giornata di ieri, è saltata a causa del maltempo. Ma Cattolica è pronta per il penultimo week end di marzo. Dalle 7.30 Piazza Roosevelt si trasformerà in un elegante salotto a cielo aperto dove si potrà passeggiare tra oggetti d’arte antichi, porcellane del secolo scorso, vinili, quadri, mobili e tante altre chicche che raccontano epoche, stili e storie diverse. E a tagliare il nastro, alle ore 12, saranno la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi insieme con la direttrice artistica della Mostra mercato Meri Vagnetti.

Una trentina gli espositori che con i loro stand coloreranno la piazza per tutto il giorno.

La Mostra Mercato tornerà a darvi appuntamento ogni seconda domenica del mese, escluso dicembre. Ed ecco il calendario con le prossime date: 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre.