Mostre, cortei e fiori sui viali: tutti gli appuntamenti in provincia dell'Anpi in occasione del 25 Aprile

Un 25 Aprile di memoria della Liberazione e d'impegno per la pace in tutti i territori provinciali dove l'Anpi è presente con le proprie sezioni. "Assieme al Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza - spiega l'Anpi - esprimiamo preoccupazione per le dichiarazioni di alcune cariche istituzionali e del governo, volte a minimizzare ed edulcorare la responsabilità del fascismo italiano nel dramma della dittatura prima, e della guerra poi; mentre ci si orienta verso una rinnovata negazione dei diritti assumendo un ruolo guida tra i paesi europei di chiara ispirazione fascista".

"L’adesione ai valori della Resistenza dichiarata dal presente governo, dimostra una flagrante malafede perché la Costituzione esprime un dichiarato antifascismo, e sottolineare l’assenza della parola stessa al suo interno non è altro che un ragionamento capzioso. Con questo spirito presentiamo le iniziative promosse dall'Anpi nella nostra provincia, oltre alle celebrazioni istituzionali che vedranno la presenza e partecipazione delle nostre sezioni".

Rimini

Il 25 aprile, alle ore 8,30, una delegazione deporrà una corona di fiori alla Cappella, nel Cimitero Monumentale, ove riposano i caduti per la Libertà. Il vice presidente Provinciale Anpi Lanfranco De Camillis interverrà durante le celebrazioni istituzionali del Comune di Rimini (che si terranno a partire dalle ore 9 dal Parco Cervi da cui partirà il corteo). Dalle ore 14 alle ore 17 i volontari dell'Anpi deporranno fiori e targhe su oltre 30 viali e luoghi riminesi intitolati ad antifasciste e antifascisti. Alle ore 17 al teatro degli Atti si svolgerà il racconto Poetico del Comandante Diavolo dal titolo “Germano Nicolini, una bella Resistenza” di Daniele Aristarco. La giornata si concluderà con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg organizzato dalla Coop Cento Fiori all'ingresso della propria serra nel Parco XXV Aprile alle ore 18,30 del 25 aprile.

Riccione

Lunedì 24 apre le Celebrazioni l’incontro con lo storico Carlo Greppi alle ore 18 in Piazzale Ceccarini. Nella mattinata alle ore 10 il corteo partirà dalla residenza Comunale e terminerà al centro della Pesa, a cui il presidente della Sezione Danilo Trappoli interverrà alle celebrazioni istituzionali;

Cattolica e San Giovanni

Il presidente della Sezione Maurizio Castelvetro interverrà alle celebrazioni istituzionali che si terranno il 25 aprile dalle ore 9,45 al Monumento dei caduti del mare al porto di Cattolica poi presso il Salone Snaporaz si terrà la presentazione e premiazione della 15° edizione del premio arti espressive “Mario Castelvetro”; a San Giovanni in Marignano, Giovanna Ubalducci interverrà per Anpi alle celebrazioni istituzionali dalle ore 9,45 in piazza Silvagni;

Bellaria Igea Marina

Stefano Balestri presidente della sezione Anpi intitolata a “Odo Fantini e Nino Vasini”, interverrà alle celebrazioni istituzionali previste per il 25 aprile dalle ore 10 al Parco del Gelso e successivamente in Piazza del Popolo alle ore 10,30.

Alta Valconca

La sezione Anpi “Donne e madri della Resistenza” organizza la Staffetta d’onore che parte da Gemmano ore 9,15 in Piazza Roma con le Celebrazioni a Tina Costa e alla lotta di Liberazione, a Morciano ore 11,00 in Piazza del Popolo la Celebrazione al Partigiano Cavalli, Saludecio ore 11,45 la Celebrazione alla targa del Partigiano Renato Mancini. A San Clemente si concludono gli eventi con il Pranzo sociale al Bosconegro;

Coriano e Montescudo

La presidente Gabriella Bertuccioli presenzierà, dalle ore 9, alla Commemorazione al Monumento dei Caduti ai Giardini di via Garibaldi, a seguire ai due Cimiteri di Guerra di Coriano e Montetauro, infine ai tre cippi di Cerasolo, Pedrolara e Mulazzano. Nel pomeriggio le celebrazioni proseguono con la Conferenza Pubblica dal titolo “La Resistenza a ridosso della Linea Gotica” con Maurizio Casadei presso la sala Isotta a CorTe alle 17,30.

Santarcangelo

Il giorno della Liberazione sarà ricco di attività per tutta la famiglia. Dopo le celebrazioni ufficiali a Santarcangelo di Romagna, la Presidente Giusi Delvecchio interverrà a Poggio Torriana con le istituzione per celebrare la Liberazione presso il palazzo comunale. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai più piccoli: presso l'Arena Supercinema si svolgerà un laboratorio gratuito di aquiloni con l'associazione aquilonisti Cervia Volante e un laboratorio di poesia con la poetessa Tania Di Malta, aderente al Realismo Terminale, movimento fondato da Guido Oldani. Si organizza la prima edizione della Staffetta al tesoro, attività volta a far apprendere alle nuove generazioni i Luoghi della memoria santarcangiolese divertendosi e si concluderà con una merenda a base di pane e Nutella offerta dall'associazione Valmarecchia Comunità Solidale. Le iniziative sono promosse dal Comitato Cittadino Antifascista Unitario per le Libertà Democratiche.

Verucchio

Dal 21 aprile al 2 maggio 2023 la sezione ha organizzato la mostra Passatopresente, le 18 tavole di presentazione del monumento di Luigi Poiaghi che fu demolito dalla Giunta Ceccarelli del Comune di Bellaria-Igea Marina. La Presidente del Comitato Provinciale Anpi Annarita Tonini prenderà parte alle celebrazioni che prenderanno avvio il 25 aprile dalle ore 10:30 in Piazza XXV Aprile, dopo il corteo si terranno le commemorazione davanti al Centro Civico, visita alla tomba dei Nove Martiri e il pranzo sociale presso il ristorante E’ croin (prenotazioni 328-1479547 3407319580);

Misano Adriatico

La Sezione parteciperà alle celebrazioni organizzate dal Comune, con posa di corone di alloro al Monumento ai Caduti davanti alla Sede Municipale alle 9:30. Le commemorazioni accompagnate dalle parole del sindaco Fabrizio Piccioni e del presidente dell'Anpi di Misano Adriatico Nicola Semprini si terranno alle ore 11:00 nella Piazza all’esterno della Chiesa, al termine si terrà un piccolo concerto;

Alta Valmarecchia

La sezione Anpi “Clora Giacomini” rappresentata dal presidente Paolo Benaglia presenzierà alle ore 12 al Corteo al monumento ai Caduti di San Leo e parteciperà alla Cerimonia di Inaugurazione post restauro.