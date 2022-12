Il Moto Club Misano Adriatico saluta il 2022, brindisi con la replica della Ducati 998

Come da tradizione saluto di fine anno per il Moto Club Misano Adriatico con brindisi e foto ricordo dei piloti e amici. L'appuntamento non poteva che essere nella rotatoria più "racing" del mondo. Alla presenza di alcune autorità comunali , il Direttivo e i soci insieme al presidente Duilio Damiani hanno stappato il prosecco made in Italy sulla rotonda unica al mondo, quella di Misano, con la replica della Ducati 998 con la quale Troy Baylis vinse il campionato del mondo di Superbike, con l’augurio di nuovi progetti e per confermare le iniziative portate avanti già da tempo e augurano a tutti i motociclisti un 2023 a tutto gas.