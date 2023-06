Con il Moto Club Misano torna la tradizionale “MotoBenedizione", giro turistico di 20 chilometri

Domenica 25 giugno il Moto club Misano organizza la tradizionale “MotoBenedizione", ritrovo e partenza da via Repubblica 10 davanti al Roma Caffè a Misano Adriatico. Dalle 9, l’iscrizione 10 euro che comprende l’aperitivo e biglietto per l’estrazione dei premi, alle 10,30 partenza per il giro turistico di circa 20 chilometri sulle colline della Valconca con destinazione Gemmano, per la santa messa e benedizione delle moto e conducenti. Il raduno motociclistico è aperto a tutti i tipi di moto moderne e storiche, purché in regola con le norme della strada. Al termine della funzione religiosa il Moto Club Misano offrirà agli iscritti l’aperitivo e sorteggerà diversi premi, parte del ricavato verrà donato a una famiglia alluvionata in difficoltà della Romagna.