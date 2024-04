Moto incontro del Sic58 e Eicma al Misano World Circuit

Sabato e domenica all'insegna dei motori al MWC Marco Simoncelli di Misano con il Moto Club Misano che organizza il Moto Incontro del Sic 58, tradizionale appuntamento in ricordo di Marco Simoncelli. L'inizio della due giorni è fissato per sabato 27 dalle ore 14.00 con ritrovo alla Square dell'autodromo, alle 16.00 gli iscritti si trasferiranno sulle strade del Sic per raggiungere la Casa Marco Simoncelli a Sant'Andrea in Besanigo di Coriano per un saluto ai ragazzi accolti dalla struttura. Si proseguo e col ritrovo alla fiamma del Sic Dainese con le autorità del Comune di Coriano per l'accensione straordinaria del monumento. Domenica ritrovo dalle ore 8.00 alla Square dalle ore 11.00 giro turistico sulle strade della riviera romagnola, per poi essere accolti dagli organizzatori dell'EICMA in circuito per la parata in pista con una grande festa sul palco di RadioDJ. Per le iscrizioni www.motoclubmisano.it

“Ringrazio tutta la struttura di EICMA e i suoi vertici per questa opportunità - ha commentato Paolo Simoncelli - ne sono felice. In questi anni, anche grazie al loro aiuto, abbiamo fatto molte cose. Per esempio, abbiamo costruito ‘Casa Marco Simoncelli’, un centro diurno per ragazzi disabili a Coriano oppure l’anno scorso abbiamo regalato un ecografo all’ ospedale Infermi di Rimini. All’interno della MWC Square del circuito, proprio in concomitanza dell’EICMA Riding Fest, si terrà il nostro annuale ‘Motoincontro del Sic’. Il ricavato di questi due appuntamenti ci aiuteranno a regalare un ecografo del valore di 100.000€ all’ ospedale Ceccarini di Riccione (RN). È un onore essere la Onlus prescelta come destinatario della donazione, specialmente perché festeggerete il vostro 110° proprio sulla pista dedicata a mio figlio”.