Mototurismo, al via la "Malle Mutor": clima di festa non solo tra i motociclisti

Entusiasmo tra piloti, pubblico ed espositori per l’inizio della prima edizione di "Malle Mutor". Già dalle prime luci dell’alba di venerdì i motociclisti hanno riempito Piazzale Boscovich per partecipare ad uno degli eventi mototuristici più attesi del momento. Numerosi gli espositori presenti nell’area portuale di Rimini, gremita anche grazie al meteo clemente che ha regalato a tutti una meravigliosa giornata di motociclismo a Rimini. Dalle 9 si sono svolte le operazioni di registrazione e verifica tecnica delle moto dei partecipanti.

Alle ore 14 come da programma si è svolta la cerimonia di apertura degli eventi, con cui gli organizzatori hanno accolto i partecipanti e spiegato il programma della manifestazione. Alla cerimonia hanno preso parte istituzioni e autorità locali tra cui l’assessore allo sport di Rimini, Moreno Maresi e la Capitaneria di Porto di Rimini. Dalle ore 14.30 un folto pubblico di adulti e bambini ha accolto con entusiasmo la partenza dei partecipanti che hanno attraversato la spiaggia di Rimini dal bagno 0 al 150. Il piano sicurezza pensato dall’organizzazione ha garantito il corretto svolgimento della manifestazione senza compromettere l’incolumità di partecipanti e pubblico garantendo un clima sereno e di festa per il turismo.

Non sono mancate isolate voci di critica fuori dal coro anche a causa della presenza di motociclisti non iscritti che hanno approfittato dell’evento per sfrecciare sulla spiaggia. L’organizzazione comunica che "si dissocia dalla condotta di questi ultimi e si dice pronta a collaborare con le autorità competenti in modo da evitare il ripetersi di spiacevoli inconvenienti. Dram asd ha rinnovato ai partecipanti l’invito a mantenere un comportamento corretto e a rispettare il codice della strada, pena l’esclusione dal presente e dai futuri eventi dell’organizzazione".

L’intrattenimento di Radio Bruno e lo show di Franco Picco hanno animato il Bivacco della "Malle Mutor", coinvolgendo i partecipanti e il pubblico entusiasta anche grazie alla partecipazione del Coconuts di Rimini che ha accolto i partecipanti fino a notte fonda. Malle Mutór continua fino a domenica in Piazzale Boscovich.