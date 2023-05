Motovedetta esce in mare per cercare un kitesurfer disperso e fa naufragio

Brutta avventura per i militari della Guardia Costiera di Rimini che, nella mattinata di martedì, è uscita nel mare in burrasca per cercare un kitesurfer disperso e ha fatto naufragio. Tutto è iniziato quando un gruppo di sportivi ha sfidato il vento e le onde nel bel mezzo della tempesta che si è abbattuta su tutto il territorio. Uno dei surfisti, secondo quanto emerso, avrebbe perso il contatto con gli altri che arrivati a riva hanno dato l'allarme per il compagno disperso. E' stato questo punto che la motovedetta è uscita in mare per le operazioni di ricerca ma, improvvisamente, il motore ha avuto un'avaria lasciano l'imbarcazione in balìa delle onde che l'hanno spinta fino a riva andando a farla spiaggiare sulla battigia della spiaggia del Grand Hotel di Rimini. Nonostante la problematica, i militari a bordo sono riusciti a guadagnare la terra sani e salvi.