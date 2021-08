Movimenti sospetti, nascondevano lo 'scambio' di droga: pusher denunciato

Giovedì sera, intorno alle 20.30, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, mentre transitava a Savignano sul Rubicone in zona Rio Salto, ha notato una Golf con a bordo due uomini, uno dei quali noto consumatore di stupefacenti. I due sono notati percorrere poche centinaia di metri. Poi il passeggero è sceso e salito su di un’altra auto e si è allontanato.

L’uomo dopo poche centinaia di metri è stato controllato: addosso aveva circa mezzo grammo di cocaina e quasi 8 grammi di marijuana, che subito ha riferito di avere appena acquistato. Nel frattempo una seconda pattuglia della Polizia locale, giunta sul posto, ha fermato la Golf a bordo della quale vi era un 42enne albanese residente nel riminese, subito mostratosi nervosissimo. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso, oltre al denaro, un pacchetto con quasi un grammo e mezzo di cocaina.

Successivamente, con l’aiuto dei Carabinieri di Novafeltria, si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 42enne, dove sono state trovate attrezzature per il confezionamento e lo spaccio di droga. La droga e le attrezzature sono state sequestrate, l'uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura per il possesso di droga ad uso personale.