Il movimento 3V: "Dal Comune aiuti e solidarietà ai medici sospesi dal lavoro"

“Dal Comune aiuti e solidarietà a medici, infermieri, insegnati e forze dell’ordine sospesi dal lavoro”. E’ il focus dell’interrogazione presentata dal consigliere Matteo Angelini, del movimento 3V, approdata tra i banchi del consiglio comunale di Rimini. Il rappresentante del movimento 3V ha chiesto all’istituzione locale, con un testo che verrà trasformato in mozione, di intervenire con un sostegno nei confronti di quei lavoratori che hanno scelto la strada di non vaccinarsi.

Il consigliere Angelini ha assunto una posizione ben precisa: “Si tratta di concittadini colpiti in modo duro e violento dalla normativa Covid, ma si tratta di operatori che hanno sempre servito in modo serio il nostro Paese attraverso le loro attività lavorativa e quindi invece di vessarli bisognerebbe mostrare un po’ di umanità nei confronti di chi ha solo legittimi dubbi su di una sperimentazione”.

Sul tema ha risposto l’assessore alle politiche per la Salute Kristian Gianfreda: “La sua battaglia contro i vaccini la trovo totalmente fuori dal percorso che noi stiamo facendo come società. Noi ci vacciniamo per non mandare in tilt il sistema sanitario, oggi abbiamo reparti della Romagna e anche Rimini dove sta premendo in maniera forte il Covid. L’80% delle persone ricoverate in intensiva sono persone non vaccinate, alcune sono in pericolo di vita. Lei sbaglia in maniera macroscopica il suo modo di agire”.

La replica del consigliere del movimento 3V: “Non sono contro il vaccino, ma sono contro l’obbligo del vaccino. Nessuno nega i morti da Covid, ma le scelte di come è stata gestita la pandemia sono a carico di chi c’è al governo”