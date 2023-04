Musica ad alto volume oltre l'orario consentito: multato un locale

Nella notte tra sabato e domenica la Questura di Rimini ha assicurato dei servizi di controllo del territorio “rafforzati”, con un potenziamento della presenza di pattuglie della Polizia di Stato nel centro cittadino e nella zona del lungomare, soprattutto nelle ore serali e notturne. Nell’arco della giornata di sabato, anche con l’ausilio delle specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale e Ferroviaria) sono state identificate oltre 300 persone, con un arresto e sette denunce in stato di libertà. Inoltre, la squadra esterna della Divisione di Polizia Amministrativa ha sanzionato amministrativamente un esercizio pubblico in centro per inquinamento acustico poiché diffondeva musica ad alto volume oltre l’orario consentito, oltre a rilevare altre irregolarità in corso di verifica.