Multe fino a 15mila euro per chi accoglie profughi, l'ordinanza del sindaco di Pennabilli fa scalpore

Una nuova ordinanza del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che già in passato era balzato agli onori della cronaca per un provvedimento analogo che invitava la cittadinanza ad essere felice, per aver ordinato la benedizione pasquale nelle scuole, per essere soprannominato il primo cittadino in camicia nera e accusato di omofobia, torna a far discutere. Questa volta a scatenare le polemiche è un'ordinanza in cui si prevedono multe fino a 15mila euro per chi accoglie profughi pubblicata, nella giornata di sabato, sull'albo pretorio del comune in alta Valmarecchia che prevede una sanzione per ogni violazione commessa e impone ai proprietari o gestori di immobili che ospiteranno migranti di avvertire l'amministrazione comunale tramite pec entro 48 ore dalla sottoscrizione di intese con la Prefettura. Giannini, solo pochi giorni fa aveva annunciato: “Se ci mandano i profughi mi dimetto da sindaco”. Affermazione poi rettificata su Facebook: “Non ho mai detto che mi dimetto, ho solo detto che se casomai mi arrestassero (ovviamente è stata una battuta per esprimere la mia rabbia), i cittadini dovranno ovviamente eleggere un nuovo Sindaco. Cari signori, Io non scendo dalla croce. “E’ meglio morire piuttosto che arrendersi”!”.

"Per fortuna non si parla ancora di muri a difesa - commenta Francesca Lilla Parco della Segreteria confederale CGIL Rimini con delega all’immigrazione - ma i pennesi sembrerebbero in serio pericolo. Eppure, la cronaca non riporta fatti eclatanti o fatti di qualsiasi tenore che possano indicare emergenze di alcun tipo. Ma per il Sindaco il nemico non è solo alle porte ma è dentro le case degli stessi pennesi e va stanato. Il profilo del nemico che starebbe minacciando il Comune, che conta circa 2.600 abitanti, è chiaramente indicato nell’ordinanza: trattasi di africano povero con status di profugo. E chi se ne importa se gli immobili messi a disposizione per i suddetti profughi, che al massimo saranno dieci o quindici, sono stati autorizzati e rispondono ai criteri del bando delineati dal Governo tramite le Prefetture? Il Sindaco, infatti, non riconosce gli accordi che gli Organi dello Stato attivano con i privati per la gestione e ospitalità dei migranti in un quadro di emergenza e di crisi internazionale. Pertanto, Polizia Locale e Forze dell’Ordine di Pennabilli sono mobilitate per verificare quanto disposto dal Sindaco che al di là e al di sopra di altri Enti di Stato pare intenzionato a liberarsi di queste presenze da lui ritenute importune. E lo fa con atti al limite della vessazione nei confronti dei proprietari di immobili costretti ad ulteriori obblighi burocratici, agli ordini del Sindaco, salvo essere puniti con sanzioni amministrative che vanno da 1.500 a 15.000 euro per ogni violazione commessa, come ad esempio non aver fornito una relazione quindicinale. Appellarsi alla solidarietà, all’umanità, nonché al rispetto delle leggi capiamo che non avrebbe alcun senso se riferiti al Sindaco di Pennabilli che mostra chiaramente tutta la sua avversione ai poveri e in particolare se con la pelle nera, quando invece, compito di un sindaco sarebbe quello di occuparsi di progetti di inclusione e integrazione, anziché creare un clima di odio e scontro. Confidiamo che i cittadini di Pennabilli, che le forze politiche di opposizione e le associazioni democratiche e antifasciste del territorio prendano posizione contro questa ordinanza di chiaro stampa razzista".