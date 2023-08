Municipale, 100 agenti al lavoro a Ferragosto: 21 verbali di contrasto alla prostituzione e 17 ai "pallinari"

Sono stati più di cento gli agenti della Polizia locale che il 14 e 15 agosto sono stati impegnati nelle attività di monitoraggio e presidio del territorio in sinergia con le forze dell’ordine. Uno speciale dispositivo organizzativo che ha impegnato tutti i reparti operativi e i distaccamenti territoriali per l’intera giornata (mattina, pomeriggio, sera e notte con il servizio 1-7) e che ha consentito di garantire la piena copertura delle molteplici attività (sicurezza stradale, polizia urbana, contrasto alla vendita abusiva di alcol, contrasto all’abusivismo commerciale).

Sono state 5 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza mentre, sul fronte della polizia amministrativa, sono state quattro le sanzioni per la violazione all’ordinanza che disciplinava la vendita di bevande in contenitori di vetro, tre invece le sanzioni per vendita di alcol dopo l’orario consentito. I controlli per garantire il rispetto del codice della strada e il presidio della viabilità si sono concentrati in particolare su viale Vespucci e i viali delle Regine, con particolare attenzione alla salvaguardia dei percorsi utilizzati dai mezzi pubblici e le aree degli eventi. Sei i verbali per il mancato rispetto delle regole contenute nel regolamento comunale.

Oltre a questi, da segnalare, l’attività della squadra di polizia giudiziaria che ha svolto diversi interventi su tutto il territorio. 21 i verbali effettuati per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, 17 i verbali elevati durante il servizio di prevenzione e contrasto del fenomeno dei cosiddetti ‘pallinari’.