Il municipio trasformato in una galleria d'arte, quaranta le opere esposte

A partire da questa settimana, la residenza comunale di piazza del Popolo si presenta a tutti i suoi ospiti impreziosita grazie all’iniziativa promossa in sinergia con la locale associazione Bell'Arte: l'esposizione di una quarantina di dipinti, frutto del lavoro di una ventina di creativi, sia del territorio che provenienti da fuori regione, facenti parte della stessa associazione.

Una vera e propria mostra, allestita a mezzo di cavalletti collocati al primo, secondo e terzo piano del Municipio, nonché all'interno della sala Giunta; opere la cui esposizione al pubblico non ha al momento una scadenza. L’obiettivo, è infatti quello di rendere il progetto permanente, alternando in futuro i lavori in mostra e aprendo sempre di più la residenza comunale alla creatività e al contributo dei cittadini.

L’Associazione Bell’Arte di Bellaria Igea Marina, presieduta da Laura Merighi e nata da un paio d’anni, è una realtà già molto attiva e vanta una settantina di soci iscritti, tutti accomunati dalla passione per l’arte, dalla pittura alla fotografia, ma anche scultura.