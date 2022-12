Un municipio a misura di bambino, mentre i genitori sbrigano le pratiche si potrà usare l'area giochi

Lo sportello al cittadino presso il Municipio di Poggio Berni si fa ancora più accogliente. Lo staff dell’ufficio ha allestito presso lo sportello dei servizi demografici uno spazio dedicato ai bambini che con i loro genitori si recano presso gli uffici per sbrigare alcune pratiche. Pochi e semplici arredi per accogliere le esigenze delle famiglie, insieme ai loro piccoli. Giochi da tavolo, libri in diverse lingue da leggere insieme, adatti a diverse età, in attesa che mamma e papà, nonni o zii possano con serenità occuparsi del cambio residenza, del rilascio della carta d’identità elettronica o di altre pratiche che richiedono un po’ di tempo.

Proprio un punto strategico, viste le piccole dimensioni dell’ente, che consente alle famiglie anche numerose o con passeggini e carrozzine di poter accedere agli uffici in tranquillità accompagnati dai figli. Uno spazio fin da subito molto apprezzato dai genitori, che ritengono l’ufficio attrezzato per le loro esigenze.

Dall’emergenza Covid, l’ufficio continua a ricevere su appuntamento consentendo di velocizzare i tempi di attesa per lo svolgimento delle pratiche, con grande consenso da parte dell’utenza e al tempo stesso accogliere in sicurezza le famiglie con l’allestimento di spazi adeguati.