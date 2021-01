Muore folgorato mentre scolpisce il legno nella sua abitazione

Il suo hobby si è rivelato fatale a un 51enne originario della Svizzera ma residente a Rimini che, nella tarda mattinata di sabato, è morto folgorato nella sua abitazione. La tragedia si è consumata in via Vanzi dove l'uomo, secondo quanto emerso, intorno alle 12 si stava dedicando a scolpire il legno con un attrezzo elettrico quando per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un cortocircuito. La forte scossa non ha lasciato scampo al 51enne che è stato folgorato perdendo la vita sul colpo. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata ma nonostante tutti gli sforzi per rianimare l'uomo il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Vanzi, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.