Un murales dedicato alla bellezza scelto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Ospedaletto

Un murales dedicato alla bellezza. E’ il tema scelto dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado Ospedaletto, inaugurato nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore all’Edilizia scolastica del comune di Coriano, Anna Pecci, della dirigente scolastica Barbara Cappellini, degli insegnanti e dei giovani protagonisti.

Il murales, nato da un progetto della professoressa Elisa Angelico, ripercorre lungo una scala del plesso che dal piano terra conduce alle classi, sentimenti quali l’empatia, la solidarietà, la fiducia, la speranza, la libertà e la resilienza. Il filo conduttore dell’opera interamente progettata e realizzata dai ragazzi ha stimolato la creatività degli alunni in linea con un’ampia progettualità di istituto. I bozzetti migliori sono stati identificati dopo una votazione interna, a cui hanno partecipato tutti gli alunni della scuola, una volta ingranditi in scala, sono stati realizzati attraverso la tecnica degli acrilici su muro.

“Il lavoro, seppur lungo e impegnativo, è stato portato avanti con grande trasporto ed entusiasmo dagli studenti – ha commentato la dirigente scolastica Barbara Cappellini - sostenuti dai compagni e da tutto il personale scolastico, nonché dall’Amministrazione Comunale che ha approvato il progetto e apprezzato il prodotto finale”. “ Quando i ragazzi si mettono in gioco con entusiasmo e orgoglio nelle proprie capacità – ha detto l’assessore all’Edilizia scolastica Anna Pecci – per abbellire i luoghi in cui trascorrono gran parte della loro giornata, come la scuola, questo è un ottimo risultato non solo per il personale scolastico ma anche per chi amministra”.