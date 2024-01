Il murales dedicato al Rimini e ai biancorossi torna a risplendere, l'opera era stata deturpata

Torna a risplendere il murales biancorosso dedicato alla squadra di calcio del Rimini. Nella giornata di giovedì (4 dicembre) l’opera verrà presentata ufficialmente. Appuntamento al Lido di San Giuliano, nel pomeriggio (dalle 15). “Siamo pronti a inaugurare il murales – racconta Romeo Tentoni -, dopo che mani ignote lo avevano deturpato. E’ stato ripristinato con un mio intervento e con l’aiuto di mio figlio Mattia”. Per l'occasione si ritroverà un gruppo di tifosi insieme ai giocatori Semeraro, Rosini e Langella della prima squadra del Rimini. “Sarà anche questa l’occasione per farci gli auguri, per un ottimo 2024 con le bollicine”, spiegano i promotori.