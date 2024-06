Murales Lgbtq vandalizzato, il sedicente esorcista a processo: "Era un rito satanico a cielo aperto"

Si aprirà giovedì prossimo, presso il Tribunale di Rimini, il processo nei confronti di padre David, al secolo Davide Fabbri e già noto alle cronache come "Il vikingo" ed ex partecipante all'Isola dei famosi, il sedicente esorcista che si era autoaccusato della cancellazione del murales dell'uomo che allatta un bambino e che aveva scatenato una feroce polemica in città. Il 58enne, le cui dichiarazioni all'epoca in merito alla paternità dell'atto vandalico non avevano comunque convinto gli inquirenti della Digos, secondo quanto emerso al'epoca alla presenza del suo avvocato Matteo Paruscio in un primo tempo avrebbe fatto marcia indietro sostenendo che la notte dell'imbrattamento era sì presente in via Savonarola ma di non aver partecipato all'azione di verniciatura del murales limitandosi a "benedire" gli autori materiali. "Padre David" quindi, anche su consiglio del suo legale, si era poi avvalso della facoltà di non rispondere. " Sarà un confronto non solo di legge - ha annunciato Fabbri alla vigilia dell'udienza - ma principalmente spirituale e con molte sorprese. Per il comune di Rimini era un'opera d'arte da tutelare, per me un rito satanico a cielo aperto da esorcizzare".

Il murales dell'uomo che allatta un bambino, realizzato in via Savonarola nell'aprile del 2023, aveva scatenato una marea di polemiche non solo a livello politico tra il sindaco, Jamil Sadegholvaad, e l'allora consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi ma anche l'intera città si era schierata pro o contro la creazione. Ad intervenire nel dibattito era stato anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi che aveva dichiarato: "Una bestemmia, giusto coprirlo. E Jamil ha sbagliato". Fino a quando, nella notte tra il 3 e il 4 aprile, la tanto discussa opera realizzata dall’attivista e artista Oliver Vicenzi, in arte Kage era stata coperta da della vernice per mano di ignoti.