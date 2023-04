Il murales dell'uomo che allatta un bebè "eliminato" nella notte. "Povere vite, ora l'opera sarà immortale"

Il murales dell’uomo che allatta un bebè non c’è più. Cancellato da ignoti nella notte. Una colata di vernice bianca per coprire la tanto discussa opera realizzata dall’attivista e artista Oliver Vicenzi, in arte Kage. Il "murales dello scandalo" è finito al centro delle cronache, per il suo forte significato a livello di impatto visivo e artistico. E se l’artista spiega la sua vision “è un inno all’amore” c’è chi proprio lo ha disconosciuto. A tal punto da decidere nel cuore della notte, tra lunedì e martedì (4 aprile), di andarlo a cancellare. Da palazzo Garampi assicurano che “verranno fatte le indagini per individuare i responsabili”. Sul caso indaga la Digos, anche attraverso le videocamere di sorveglianza. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, che aveva già preso le difese sul murales durante le scorse ore, stavolta non ci va sul sottile: “Poi potremo dare della 'merda' a chi ha compiuto il suo capolavoro notturno imbrattando di vernice le scalette del porto canale”, scrive il sindaco.

I toni sono così sempre più accesi. Un tema che aveva già spaccato anche il dibattito politico. Con il consigliere regionale Matteo Montevecchi (Lega) che in risposta proprio al sindaco di Rimini aveva detto: “La paternità non è un uomo che allatta, questo è decadimento culturale”. E mentre l’amministrazione spiegava che il murales era in uno spazio autorizzato, alla fine c’è chi ha deciso di porre il punto esclamativo. Spaccando ulteriormente l’opinione pubblica, in una città divisa tra “pro” e “contro” murales.

“Le sentinelle della libertà hanno provveduto alla liberazione di Rimini passando una mano di vernice bianca sul murale di via Savonarola – sono le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad -. Savonarola non a caso: c'è sempre un rogo, o un pennello che censura e cancella, nella testa degli intolleranti e dei violenti. Quelli che tra loro si chiamano difensori sempre di qualcosa: della città, del buongusto, del genere, della razza, della bellezza (la loro) contro il brutto (degli altri). Che povere vite, quanto si perdono ogni giorno della meravigliosa sensazione che ti dà quello che non sei tu”.

“L'opera di cancellazione è inutile – aggiunge il sindaco - non tanto e non solo perché comunque un altro murale verrà ma perché con questo 'atto' hanno per sempre reso immortale l'uomo che allatta. Volendo toglierlo dalla quotidianità lo hanno direttamente elevato alla permanenza permanente. Ma il punto non sono le indagini per un episodio tutto sommato minore di cronaca locale. Il punto, come si dice, è un altro. Uno spazio bianco è come una pagina che attende sempre di essere riempita delle idee e dei desideri delle persone. In via Savonarola, in qualche parte del mondo e oltre l'arcobaleno. Rimini è e sarà sempre una città libera”.