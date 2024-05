Un muro di boe in riva all'Adriatico, la rabbia dei bagnini: "Si ritiri l'ordinanza, c'è pericolo per i bagnanti"

Un muro di boe sullo specchio d’acqua dell’Adriatico. E’ quanto i bagnini dovrebbero installare entro la giornata di sabato (25 maggio) in recepimento all’ordinanza giunta dalla Capitaneria di Porto per la segnalazione delle acque sicure. Una notizia che è stata accolta con forti perplessità da parte degli stabilimenti balneari: che avanzano una lunga serie di criticità, anche sul fronte della sicurezza dei bagnanti, di fronte a questo provvedimento. Un dispiego di boe che non era mai stato richiesto nel passato.

Il documento specifica in particolare come è necessaria l’installazione di boe di plastica, grandi 80 centimetri, da collocare a 50 metri dalla riva e a distanza di 25 metri tra loro per delimitare il confine tra acque sicure, (fino a 1,30 metri di altezza) e acque pericolose, dove non si tocca. In una stagione già iniziata in un clima di completa confusione, per via dell’avvicinarsi delle gare sulle concessioni, il presidente della cooperativa bagnini di Rimini Sud Mauro Vanni avverte che “su quanto richiesto per sabato gli stabilimenti non saranno pronti”. E che ci vuole “una proroga”. Anche se l’invito è “quello di rivedere le carte”. Sul tema è in programma proprio nelle prossime ore un incontro con le Capitanerie di Porto. Dato che il provvedimento vale tanto per gli stabilimenti del Riminese, quanto per quelli del Ravennate.

“Si tratta di migliaia di boe che creeranno un muro, con corde taglienti e si ferirà un sacco di gente, soprattutto bambini e anziani – lamenta il presidente Vanni -. I pesi morti oltre a mettere quintali di cemento nel mare, affioreranno con il rischio che chi passeggia in quella fascia del mare andrà a sbatterci. Per questo alla Capitaneria diciamo che opereremo se ci obbliga, ma che è un qualcosa di pericoloso. Anche per il salvataggio significherà uscire con il moscone facendo zig zag, una follia”.

I bagnini pongono l’attenzione anche sul tema dell’inquinamento marino e del pericolo sociale, oltre che sui tempi troppo stretti per operare con la posa. “Mai nessuno ci ha richiesto di segnalare i limiti di acque sicure – aggiunge il presidente Vanni -, inoltre da noi essendoci le secche il limite si sposta in continuazione, è impossibile segnalarlo in maniera precisa. E’ una cosa che non ha senso, non si conosce il nostro mare, le nostre caratteristiche”.

Poi c’è anche un tema di responsabilità in caso di incidenti: “Prima di installare delle boe cosi pericolose chi si assume la responsabilità? – interroga Vanni - è un problema di sicurezza in mare. Prima di metterci in quella situazione chi risponde, i concessionari sono responsabili fino i primi 50 metri dentro l’acqua, siamo alla follia, chiediamo che questa operazione sia fatta quest’anno solo in modo sperimentale. Ci sono zone che ha senso segnalarle, ma non su tutta la costa romagnola. Un muro di plastica e cemento che deturpa anche l’ambiente”.