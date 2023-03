I musei Etnografico e della Linea Gotica Orientale entrano nel Sistema Museale Nazionale

Il Museo Etnografico di Valliano e il Museo della Linea Gotica Orientale di Trarivi entrano a far parte del Sistema Museale Nazionale, oltre a quello regionale; un traguardo straordinario e un progetto importante, che mette in rete gli istituti della cultura per migliorarne la fruizione, l’accessibilità, la condivisione e la gestione di tutti i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Il questionario compilato ha determinato una valutazione positiva da parte della Regione, arrivando così a ottenere il raggiungimento dei Livelli Uniformi di Qualità – Luq. Punti fondamentali di analisi e studio per la progettazione museale sono infatti: l’organizzazione della struttura, la cura e la valorizzazione delle collezioni; la comunicazione e promozione delle attività, i rapporti con il territorio, rivolti sempre più a migliorare e a valorizzazione il patrimonio, con il coinvolgimento della comunità che preveda sempre di più un’attiva partecipazione pubblica.

Entrare a far parte del Sistema Museale Nazionale (decreto ministeriale del 2018) è un risultato veramente importante per i Musei del Comune di Montescudo-Monte Colombo. Questo ha comportato un lavoro di aggiornamento del regolamento, dei documenti e di tutti i servizi offerti al pubblico. Il lavoro e la progettazione dei musei sottolinea la costante attenzione a migliorare la qualità dell’offerta culturale, a rendere i musei luoghi sempre più inclusivi e accessibili e sempre più spazi di incontro e di condivisione. Il Museo Etnografico e il Museo della Linea Gotica fanno parte del Museo Diffuso, inaugurato lo scorso anno, con la Bottega di Stampa su Tela posta nel centro Storico di Monte Colombo e la Bottega delle Terrecotte nella Frazione di Santa Maria del Piano: uno sguardo aperto a tutto il territorio, a un patrimonio culturale e naturale da scoprire, valorizzare, rispettare.