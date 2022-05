Vale 62 milioni di "seguaci" su Instagram. "Pur di convincere Maluma abbiamo raddoppiato il palco"

“Convincere Muluma a venire a Rimini? Non è stato semplice. Abbiamo dovuto raddoppiare le misure del palco rispetto a quanto avevamo previsto”. E’ uno degli artisti del momento su scala internazionale. E a raccontare il curioso retroscena è Enrico Galli, patron di Cocoricò, Altromondo Studios e ora anche capo deus ex machina della Beach Arena che sorgerà a due passi dalle Colonie Bolognesi. Un’arena da 13 mila posti sulla spiaggia. Per vedere Maluma stanno già arrivando richieste anche dall’estero e per l’80% si tratterà di turisti. Solo su Instagram, il suo profilo vale 62 milioni di seguaci in tutto il mondo. Ormai il cantane colombiano viaggia a suon di collaborazioni al fianco di Jennifer Lopez e Madonna. “Le trattative per portarlo a Rimini sono durate tre mesi – racconta Galli -, e ci sono voluti due anni di attesa, visto che ci stavamo già lavorando in pieno periodo di pandemia. La data di Rimini è inserita nel contesto di un tour mondiale e non è stato per nulla facile vincere la concorrenza rispetto ad altre città italiane che lo volevano”.

Dopo l’appuntamento riminese, Maluma il giorno dopo sarà al Forum di Assago di Milano per poi riprendere il tour mondiale. Due sole le tappe in tutta Italia. Maluma sarà a Rimini il 28 giugno, nel contesto di un’Arena Beach che vedrà l’organizzazione di 15 eventi, di cui tre dedicati ai ritmi latino americani. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno poi Ozuna venerdì 15 luglio, Ghali sabato 23 luglio. E ancora sono attesi Paul Kalkbrenner, Salmo, Ghali, Elodie. Ultima conferma arrivata in queste ore la presenza di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso il 16 agosto con la serata Deejay Time.

“Dopo due anni disastrosi per il settore – conclude Enrico Galli -, nei quali abbiamo lottato con le unghie per rimanere a galla, in questo momento ci sono segnali molto positivi e sono contento di quello che stiamo preparando”.