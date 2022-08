Dopo il rinvio causa Covid, grande attesa per la tappa del tour di Elisa. Arriva anche il Green village

Cresce l'attesa per la tappa cattolichina del “Back to the Future Live Tour” di Elisa. La cantautrice si esibirà all'Arena della Regina venerdì (19 agosto), alle 21. Ma non sarà solo una festa della musica, anche a Cattolica, come per altre città toccate dal tour vi sarà occasione per per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green con un impegno particolare per l'ambiente. L’interesse costante di Elisa per il Pianeta, infatti, ha portato l’Onu a nominare l’artista come primo Ally (“Alleato”) della Campagna Sdg Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Green village

Per questo, nel pomeriggio, dalle 17,30, sarà attivo in piazza del Tramonto un vero e proprio Green Village che accompagna lo show principale, un'area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale; una zona in cui si svolgeranno panel, performance, workshop, percorso sensoriale, proiezioni, attività di benessere e attività dedicate a bambini e bambine. Gli spazi prevedono la partecipazione libera del pubblico.

Dalle 19, invece, si potrà partecipare ad un talk che prevede "dialoghi sulla sostenibilità". La discussione si incentrerà sul tema de "La mente ecologica". Previsti gli interventi della sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, del presidente di "Reggio Children", Cristian Fabbi, del presidente del Circolo Legambiente Valmarecchia, Massimiliano Ugolini. Modera l'incontro Francesca Magnoni, giornalista e conduttrice di Icaro Tv.

Giovani voci

Alle 20 infine, spazio alla musica con il cantautore bolognese, classe 2002, Filippo Santi, in arte Santi. Il giovane artista è approdato alle audizioni di X Factor 2020 dove, passando le prime selezioni, viene scelto tra i 12 finalisti presentando i suoi primi inediti "Bonsai" e "Morrison", prodotti da Frenetik e Orang3. Nell’estate 2021 ha aperto le date di Torino e Bologna del “Fortuna Tour” di Emma Marrone (sua coach ad X-Factor). Nel frattempo con Simone Santi (batterista/producer) e Lorenzo Macchiavelli (chitarrista/ producer) realizza diversi brani ed il primo singolo dal titolo "Prendila come vuoi", uscito lo scorso novembre, e "Fuori da qui" pubblicato a marzo. Chiusura prevista per le 20,30 con il passaggio di testimone ad Elisa che darà avvio, dalle 21,00, alla sua esibizione in Arena della Regina.