La musica dance di Gabry Ponte pronta a scatenare l'Arena della Regina

Quella 2024 si preannuncia una grande estate di musica live con il cartellone dell'Arena della Regina di Cattolica che continua ad arricchirsi di concerti imperdibili.

Il primo appuntamento in programma è per il 30 giungo quando, sul palco, si esibirà Il Volo. Dopo l’annuncio di Ad Astra, il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, il gruppo ha annunciato le date del live "Tutti per uno - Capolavoro" che sbarcherà all'Arena della Regina di Cattolica il 30 giugno. Il Volo porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti Ad Astra – un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Si prosegue il 6 luglio con Annalisa che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, ha intrapreso un tour nelle principali città italiane con "Tutti nel vortice Palasport" per poi proseguire in estate con "Tutti nel vortice Outdoor". La cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro. Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk). La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” ,“Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche, l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.

"L'ultima notte rosa - Final Tour" è la serie di concerti per l'addio alle scene di Umberto Tozzi che, il 12 luglio, salirà sul palco della Regina tappa della straordinaria tournée mondiale con cui l'artista saluterà i live e che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 40 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi.

Serata di grandi risate, quella del 24 luglio, con l'imperdibile trio di comici romagnoli formato da Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Quando l’ignorantezza e la patacaggine si incontrano sullo stesso palco, il risultato che si può ottenere è inimmaginabile. Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, i due ambasciatori della comicità romagnola, mettono in scena uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali abbastanza allenati a ridere. Il tutto viene “benedetto” dalla comicità emiliana dello “zio Duilio” Pizzocchi: istituzione, amico, autore e mentore dei primi due. Cavalli di battaglia, interazioni e momenti di autentica improvvisazione. Tre amici, tre campioni di risate: molto probabilmente gli addominali allenati non basteranno per resistere alle risate!

Il 27 luglio è il momento dei Pooh che, dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport è pronto a tornare live. “Pooh – Amici X sempre Estate 2024” è un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

Quarant'anni di "Notte prima degli esami", la canzone più amata di Antonello Venditti, che ha fatto cantare ed emozionare generazioni di studenti. L'artista romano celebra l'evento con un nuovo grande tour estivo che lo vedrà nuovamente calcare il palco dell'Arena della Regina di Cattolica il 6 agosto. L’album “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale.

Sarà la musica dance di Gabry Ponte a scatenare il pubblico dell'Arena della Regina il 7 agosto. È il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 3 dischi di diamante, 44 dischi di platino e 24 oro: Gabry Ponte festeggia i suoi 25 anni di carriera e si regala quattro eventi che si preannunciano memorabili, durante i quali l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.

Il 9 agosto sarà la volta del rapper Gemitaiz con il tour “The QVC Experience”. L'artista porterà dal vivo i brani dei dieci volumi di “Quello che vi consiglio”. La serie di concerti sarà dedicata soprattutto ai brani contenuti nei dieci mixtape del rapper romano, il primo dei quali rilasciato addirittura nel 2009, quasi quindici anni fa.

Con "Deejay Time", gli Anni 90 rivivono nella notte dell'Arena della Regina del 10 agosto. Si tratterà di un vero e proprio tuffo nel passato. Quando i ragazzini tornavano di corsa a casa da scuola per accendere la radio. E ascoltare quelli che poi sarebbero stati i brani del momento. Hanno dettato le tendenze, “imposto” i ritmi del popolo della notte. Il tempo trascorre via veloce, ma i ricordi restano, fino a riaffiorare. C’erano tutti gli ingredienti giusti, alla Rimini Beach Arena, per una serata che sa di ritorno alle origini. In tanti martedì (16 agosto), nel dopo Ferragosto, si sono fatti cullare dalle note di Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso tornati assieme per un tour che vedeva nella tappa di Rimini un appuntamento speciale. "Deejay Time Celebration" porterà sul palco uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.​

Achille Lauro svela il nuovo “Achille Lauro Summer Fest - A Rave before l’Iliade” la nuova e incandescente leg estiva, come annunciato sui social, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini on special guest Boss Doms in calendario per il 14 agosto. Reduce dal successo di "Ragazzi Madre – L’Iliade" il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

Il 17 agosto sarà la volta dei The Kolors, unica data italiana del tour europeo della band. Per il gruppo in scaletta tutti i loro successi in uno spettacolo dagli straordinari effetti speciali. “The Kolors European Tour 2024/25” parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee fino a marzo 2025 sulla scia dell’enorme successo di “Italodisco” – oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera – e di “Un ragazzo una ragazza”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.

E' un viaggio che comincia da Palermo quello di Gigi D'Alessio che, il 24 di agosto, sarà sul palco cattolichino. Dopo gli otto eventi speciali di “Gigi - Uno Come Te - L'Emozione Continua” in programma a giugno in Piazza del Plebiscito, l’estate dell’artista prosegue con un fitto calendario live. L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Dal palcoscenico di Sanremo a quello di Cattolica: Fiorella Mannoia in concerto il 31 di agosto. Per la cantante romana il 2024 è un anno speciale che la vede spegnere 70 candeline e l'artista è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palcoscenico. con un nuovo progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” in cui sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica Una nuova emozionante avventura per Fiorella Mannoia è iniziata con il ritorno in gara sul palco dell'Ariston. L’artista ha partecipato al 74° Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna che firma in prima persona insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri. Fiorella Mannoia è tornata per la sesta volta in concorso a Sanremo, a sette anni di distanza dalla partecipazione con “Che sia benedetta”, seconda classificata nel 2017. La prima volta all’Ariston risale al 1981 quando si esibisce in gara con il brano “Caffè nero bollente”. La seconda è nel 1984 con “Come si cambia” che la consacra a tutti gli effetti come straordinaria interprete. Il 1987 è l’anno di “Quello che le donne non dicono”, brano scritto da Enrico Ruggeri, il primo tra i grandi cantautori a credere in lei inaugurando quel percorso musicale che da sempre la caratterizza, con cui vince il premio della critica che si aggiudica anche al Festival del 1988, grazie ad un altro incontro importante, quello con Ivano Fossati che scrive per lei “Le notti di maggio”.