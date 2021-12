Musica, l'album "Benvenute" ottiene la menzione speciale dal Comune di Santarcangelo

Benvenute, album dedicato alla musica d’autrice prodotto dall’etichetta riminese Musica di Seta in collaborazione con Il Punto Rosa, ha ricevuto questa mattina una menzione speciale dal Comune di Santarcangelo di Romagna «per la sensibilità dimostrata con la realizzazione di un disco interamente al femminile, che ha visto la partecipazione di dodici artiste da tutta Italia, ideato per sostenere l’attività dell’associazione Il Punto Rosa», che si adopera per sostenere le donne con carcinoma mammario con competenza e professionalità, sensibilizzare i giovani al mantenimento della propria salute e raccogliere fondi per le cure e il recupero post operatorio in concerto con medici e operatori sanitari.

A ritirare questo significativo riconoscimento la direttrice artistica di Musica di Seta Chiara Raggi, insieme a Patrizia Bagnolini presidente del Punto Rosa.

Nell’album 12 cantautrici italiane, 12 voci femminili che raccontano la donna e la sua condizione sotto vari aspetti: sociale, familiare, lavorativo, esistenziale. Flo, Francesca Incudine, Paola Rossato, Ilaria Pilar Patassini, Sarah Stride, Giulia Pratelli, Eleonora Betti, Ilaria Porceddu, Giorgia Bazzanti, Marlò, Katres e Veronica Marchi, per la prima volta insieme, offrono una fotografia in primo piano sulla nuova musica d’autrice italiana.

"Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento speciale da parte della sindaca Alice Parma e di tutta l’amministrazione comunale al progetto BENVENUTE – commenta Chiara Raggi–. È un lavoro corale da ogni punto di vista e sono numerosi i Grazie che devo dire nel percorso fatto fin qui. “Condivisione” rimane il mio mantra d’amore ancora più solido. Il Punto Rosa è una realtà straordinaria, fatta da donne ispiratrici, proprio come è di ispirazione la musica delle 12 cantautrici che hanno preso parte all’album. In un momento ancora incerto per tutti e per noi lavoratori dello spettacolo, questa menzione è un invito a non arrendersi e trovare nuove strade per ricercare la bellezza e metterla a frutto".