Musica, pattinaggio, ginnastica e nuoto: Riccione saluta un mese di giugno ricco di eventi

Spiagge, alberghi, viali dello shopping ed esercizi pubblici affollati a Riccione nell’ultimo fine settimana di giugno che ha regalato alle migliaia di turisti e ospiti splendide giornate di sole e una varietà di eventi e spettacoli pensati per ogni tipologia di turista e di interesse. Dalle iniziative culturali a quelle sportive, dalla musica al cinema, l’offerta di intrattenimento è stata ampia, riuscendo a soddisfare giovani e meno giovani, famiglie con bambini, viaggiatori solitari o in gruppo.

Un mare in salute

Il weekend è iniziato con il conferimento alla città della Bandiera Blu 2024, venerdì 28 giugno alle ore 12 con la cerimonia dell’alzabandiera insieme alle autorità civili e militari in piazzale Roma, seguito in serata dall’appuntamento in piazzale Ceccarini, dove un pubblico numeroso ha partecipato all’incontro “Sotto il mare di Riccione” sull’ecosistema marino dell’Adriatico, cui hanno preso parte l’Assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, l’Assessore allo Sviluppo economico e Green economy della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Marco Candela dell’Università di Bologna, Claudio Mazza di Fee Italia, Giorgio Ovani dell’ufficio Ambiente del Comune di Riccione, Alice Pari di Fondazione Cetacea, Renato Santi dell’associazione Blennius.

Ciné in città

Sabato 29 giugno “Ciné in città” ha dato il via alle “Giornate estive di cinema 2024” per il grande pubblico nell’arena sotto le stelle di piazzale Ceccarini, alla presenza di un ospite d’eccezione, il giovanissimo attore riccionese Francesco Lombardo, che a dieci anni ha già interpretato la parte di Denni nel film “Io e il secco” di Gianluca Santoni. “Ciné in città” ha debuttato nella piazza gremita davanti al Palazzo del Turismo con l’evento speciale Emilia Romagna Film Commission per i 10 anni di cinema presentato dal direttore Fabio Abagnato, prima della proiezione del film “50 km all’ora”. Successo di pubblico anche per domenica 30 giugno, con la serata dedicata all’ispettore Gerri in compagnia dell’attore Giulio Beranek.

Il divertimento per i bambini

Il divertimento dei giovani ospiti è proseguito sabato e domenica nell’arena di “Ciné in città” allestita in piazzale Ceccarini, e anche ai Giardini dell’Alba (via Cilea), con “Alba for kids”, il primo degli appuntamenti che da venerdì 28 giugno accompagnerà le serate di famiglie e bambini.

La musica che unisce: da quella della tradizione ai repertori lirici e classici

Il folklore romagnolo della Claudio Cavalli band ha animato Riccione Paese, venerdì 28 giugno, al calar della sera, facendo ballare al ritmo di polka, mazurka e valzer i tanti turisti e curiosi in giro per l’antico borgo di Riccione, coinvolti dai ballerini Mirco e Sandra e in compagnia della scuola di danza Le Sirene Danzanti, mentre piazzale San Martino ha ospitato il concerto del Coro lirico Perla verde e della Banda musicale di Mondaino.

La musica che unisce nazioni e culture diverse è stato il filo conduttore del concerto di musica classica di domenica 30 giugno nel parco di Villa Lodi Fè, “Sotto l’azzurro cielo della musica”, salutato dalla Sindaca Daniela Angelini, dall’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu, dall’Onorevole Mihai Druță presidente del gruppo di amicizia italo-moldavo del Parlamento della Repubblica di Moldova: l’evento è iniziato nel tardo pomeriggio con una degustazione di vini della Repubblica di Moldova ed è proseguito con il concerto della giovane pianista Martina Meola e della violinista Diana Lupascu, entrambe vincitrice di prestigiosi premi in concorsi internazionali.

Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio

Tra gli appuntamenti culturali più graditi del weekend appena trascorso la mostra dedicata alla grande fotografa americana, un’opportunità unica per immergersi nella straordinaria quotidianità catturata dal suo obiettivo per le strade di New York e Chicago e che dal 28 giugno ha arricchito la sua offerta con la visita guidata del venerdì sera.

Sport e benessere: International Skate team Trophy, albe dello Yoga, Festival del Sole, Campionati italiani Master di nuoto

La lezione di yoga del sabato mattina si è confermata come uno degli appuntamenti più graditi dagli ospiti riccionesi, nel parco di Villa Mussolini, davanti al mare che si anima con i primi raggi di sole.

Successo di pubblico per il “Gran Galà” dell’”International Skate Team Trophy” che sabato 29 giugno ha regalato agli spettatori della pista Giardini Montanari uno spettacolo entusiasmante tra volteggi e acrobazie al ritmo della musica.

Domenica 30 giugno l’evento di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale ha salutato i tantissimi ospiti che hanno affollato viale Ceccarini per assistere alla sfilata delle coloratissime squadre partecipanti all’edizione 2024. Ad attenderli in piazzale Roma per il Galà di apertura del Festival del Sole la sindaca Daniela Angelini, gli Assessori Mattia Guidi e Simone Imola che hanno portato il benvenuto della città.

Fino a domenica 30 giugno lo Stadio del nuoto ha ospitato i “Campionati italiani Master”, cui hanno preso parte circa 4.000 atleti.