Il rapper Random inaugura a Coriano un nuovo studio di registrazione

Ha aperto a Coriano l’Olé Music Records, un nuovo studio di registrazione creato dall’etichetta discografica riminese Olè. Ad inaugurare la struttura un nome d’eccezione della musica rap, Emanuele Caso, per tutti Random, giovane artista emergente di sangue napoletano ma, da sempre, residente a Riccione che nei nuovi studi - in coppia con Villbanks - ha inciso il suo nuovo singolo “Estranei” uscito sulle piattaforme digitali lo scorso 29 aprile. Alla consolle dello studio di registrazione il capo-fonico riccionese Andrea Vanzini, nome d’arte Doctor Payne, ex cantante rap classe 1991 ed oggi considerato un “mago” del mix-master, già noto per aver lavorato con William Estudante di “Kamasutra do Brasil” e con l’italo-marocchino Mido, talento emergente della scena rap e RnB bolognese.

Per gestire gli apparati tecnologici di uno studio di registrazione, per quanto specializzato nella voce, serve grande preparazione tecnica e continui aggiornamenti, soprattutto per i generi nuovi, come trap e reggaeton. Dottor Payne, laureato in tecnica del suono, è l’uomo più indicato per questo genere di progetti: “E’ stato un grande onore poter lavorare al servizio di un talento come Random - spiega Andrea - e lo stesso posso dire di Jeffrey Peralta, cantante dominicano che, dopo il grande successo di ‘Besame’ e del featuring ‘Loco per ti’ con Molella e Biagio D’Anelli, nei nostri studi ha registrato il nuovo tormentone estivo ‘Blin Blin’. Lavorare con entrambi è stato divertente e professionalmente molto stimolante”.

Ma perché aprire a Coriano un nuovo studio di registrazione? “E’ stata quasi una scelta ‘obbligata’ - spiega l’Ad di Olé Max Passante - perché Olé nasce come etichetta discografica e, con tanti artisti nella nostra scuderia, sentivamo il bisogno di offrire un servizio ancora più completo. Era da tempo che avevamo in mente di aprire uno studio tutto nostro, ma il Covid ha un po’ rallentato i nostri piani. Poi, anche su sollecitazione del produttore Mauro Catalini, dopo un incontro con Andrea Vanzini, ci siamo resi conto che poteva essere lui l’uomo giusto per questo progetto e, a quel punto, siamo partiti con l’investimento. Per altro, lo studio ci consente di avere un casting sempre aperto con gli artisti emergenti e questo per chi, come noi, è sempre a caccia di talenti, è un aspetto molto importante”