Con Rds inizia l'estate riminese, attesi sul dj-set del Belvedere Francesco Gabbani e Noemi

Scatta l’estate musicale di Rds 100% Grandi Successi che porta a Rimini le sue dirette e i suoi live case. Dal 27 giugno al 10 luglio, torna l’appuntamento con la radio partner dell’estate romagnola che porta di nuovo a Rimini la musica in diretta radio e tv ed il divertimento, con un programma quotidiano con tante attività e show che si inseriscono all’interno del più ampio progetto Rds on Summer, il format di eventi estivi 2022 della prima radio di flusso italiana. La “macchina” dello spettacolo di Rds avrà il suo centro nevralgico in una struttura costruita ad hoc sul centralissimo Belvedere di Piazzale Kennedy, animata tutti i giorni dai mattatori di Rds Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco durante il weekend.

Le performance d’eccezione

Venerdì 8 luglio Francesco Gabbani, promuoverà il nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici”, una raccolta di canzoni di introspezione psicologica, un disco di analisi personale e soggettiva che è il naturale prosieguo del percorso artistico e professionale.

Sabato 9 luglio l’opite è Noemi, una delle cantautrici più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, che quest’anno ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston con “Ti amo non lo so dire”, dopo il grande successo di “Glicine” e “Makumba”, continuando sempre in equilibrio e senza paura nel suo strepitoso percorso artistico.

Inoltre, ci saranno dj-set quotidiani con Claudio Guerrini alla consolle e animazione di Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco, il Discoradio Party previsto per il 2 luglio durante la Notte Rosa e le performance musicali in chiusura delle due settimane, oltre alla diretta radio e televisiva su Rds Social Tv, al canale 265 del Dtt. Tante attività che puntano a coinvolgere su più livelli gli spettatori, favorendo una partecipazione attiva, interazione e condivisione dei contenuti su tutte le piattaforme.