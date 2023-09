Musica e tavola rotonda, con la Cgil è tempo della festa dei lavoratori stagionali

Filcams Cgil Rimini fa il punto della stagione, domenica 24 settembre, nell’ambito della Festa dei lavoratori stagionali; una serata di convivialità e di dibattito per chi lavora nelle migliaia di imprese turistiche della provincia di Rimini e per tutta la cittadinanza. Durante la serata saranno presentati dal segretario generale Filcams Cgil Rimini Francesco Guitto i temi cardine della categoria per l’elaborazione del “Manifesto del lavoro nel turismo riminese”; un documento che sarà costruito attraverso il confronto con gli iscritti stagionali e non e che guiderà l’azione del sindacato riminese in vista della stagione 2024.

Alle ore 18,30 il giornalista di Teleromagna Mirco Paganelli modererà una tavola rotonda sul futuro del turismo, alla quale prenderanno parte: la vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, l’Ispettore della Itl Rimini Massimiliano Chieppa, la responsabile nazionale Filcams Cgil per i comparti del turismo alberghiero, ristorazione e servizi beni culturali Monja Caiolo, Gianni Indino in rappresentanza di Fipe Emilia-Romagna, il presidente Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati e la segretaria generale Cgil Rimini Isabella Pavolucci.

Durante la serata, che avrà inizio alle ore 18 e sarà allietata dalla musica di Simona Tedeschi e Mario D’Ambrosi, saranno attivi stand gastronomici per incontrarsi e vivere insieme questa fine stagione 2023. In caso di maltempo la festa si terrà nel Salone Adriano Polverelli della Camera del Lavoro di Rimini, in via Caduti di Marzabotto, 30. La cittadinanza ed i lavoratori stagionali sono invitati a partecipare.