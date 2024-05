I musicisti riminesi sul palco dopo il devastante incendio, uniti per far risorgere il Kiosko Vincanto

Ripartire dopo l'inferno di fuoco. I musicisti fanno squadra e sono pronti a supportare Filippo Malatesta, dopo l'incendio doloso che ha visto andare completamente distrutto il suo locale, il Kiosko Vincanto a Villa Verucchio. Le immagini sono ancora negli occhi di amici, clienti e residenti del paese: il locale che va in cenere dopo gli sforzi di una vita. Nei giorni successivi il fatto, accaduto lo scorso 14 aprile, era partita una vera e propria gara di solidarietà: attraverso la piattaforma di GoFundMe era stata aperta una raccolta fondi, che al momento ha superato la somma di 40 mila euro con oltre 800 donazioni. Ora c’è una lungo filo invisibile, ma tangibile, che sta unendo molti musicisti, appassionati ed amici che si sono ritrovati negli anni al Kiosko Vincanto di Filippo Malatesta come luogo di condivisione e creatività.

Con queste premesse sabato 18 maggio in piazza Europa a Villa Verucchio, a partire dalle ore 16, la Pro loco di Villa Verucchio organizza il “RiKIosko Fest!”, in cui un foltissimo gruppo di musicisti della provincia di Rimini, si stringerà idealmente intorno a Filippo Malatesta, organizzando un momento di festa attraverso il quale raccogliere nuovi fondi per aiutare a coprire gli ingenti danni causati dall’incendio che ha distrutto il locale. Ci saranno: musica, truck food, un mini-Kiosko Vincanto dove poter bere, magliette celebrative, Cd, un corner per la raccolta fondi. Il concerto inizierà alle ore 16 e continuerà fino a tarda sera culminando con un set full band di Filippo Malatesta stesso con vari ospiti.

Dalle 16 gli artisti che si esibiranno saranno: Paura e Delirio, No Tollers, Wild Rose, Francesca Romana Perrotta, Quartetto Eos, Andrea Felli, Father And Son, Nashville & Backbones, Andrea Amati, Miami And The Groovers, Davide Dossena, Federico Mecozzi, Massimo Marches, Stefano Zambardino, Houdini Righini, Darma, Pepper Blondes, Michelangelo Minieri, Rangzen, Sergio Casabianca, Paolo Sgallini, Beppe Ardito e i Kaimani Distratti, Tommy Graziani, Marco Giorgi, Davide Ricci, Lucia Solferino, Marco Betti, Thunder Brothers, Desislava Kondova, Riccardo Amadei, Manuela Evelyn Prioli, Mihele Scarabattoli, Francesco Mussoni, Risuona Rimini.