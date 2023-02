Con #myrimini la città spopola sui social network, dal mare alla neve le foto valgono migliaia di like

Un racconto per immagini degli angoli e dei colori più belli di Rimini capace di raggiungere 93 mila scatti. E’ quello che ogni giorno si arricchisce di contenuti con il progetto #myrimini, il contest via social che cresce di anno in anno coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e follower e che vede quotidianamente postate immagini sulle pagine social del Comune di Rimini. Un racconto nato nel 2015 e che ad oggi ha raggiunto più di 31 mila follower per più di 90mila scatti che raccontano Rimini con la spontaneità dei cittadini e dei turisti che la narrano con le loro foto digitali.

E' il mare il protagonista assoluto degli scatti del 2022: il nuovo parco del mare, l'insolita spiaggia innevata, gli immancabili tramonti. Gli altri angoli della città che più vengono immortalati dalle fotocamere degli smartphone degli instagramer sono senz’altro il centro storico, con una predominanza di istantanee dedicate a piazza Malatesta, al ponte di Tiberio, al Duomo, al nuovo Museo Fellini e ai borghi.

Un progetto sempre più internazionale, che contribuisce a dare una immagine dinamica, fresca e spontanea di Rimini nel mondo, attraverso i suoi follower che provengono da 45 diverse nazioni

Tra i tanti autori, eccone quattro che con le loro immagini nel 2022 hanno superato i 1000 like: @lorellafiori 1.199 like, @bountyrimini like1.334, @luciadesio 1304 like, @antonio_isaldi_isylil 1060 like.

Il progetto

#myRimini è il filo narrativo della città, della sua vita quotidiana, culturale, balneare e degli eventi, capace di cogliere negli scatti di riminesi e turisti ciò che il loro sguardo vede con l’obiettivo di raccontare una Rimini inedita perché personale e vista con gli occhi del cuore, la sua ricchezza negli scorci visivi che colpiscono e appartengono a ognuno di noi.

Cittadini e turisti sono gli storyteller del territorio e lo sono quando sui social network raccontano la città, la sua gente, i suoi eventi, i luoghi, la storia. Obiettivo del progetto è narrare la città con gli occhi di coloro che la visitano, la vivono, l’amano.

Piattaforma d’elezione di questo progetto è il profilo Instagram @comunerimini , a disposizione degli istagramer per narrare Rimini, i suoi monumenti, i luoghi più nascosti, insoliti. Scatti di vita quotidiana, balneare ed eventi. Gli scatti più belli vengono poi pubblicati anche sulla pagina facebook del Comune di Rimini.