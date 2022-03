MyRimini il progetto fotografico social di Emilio Salvatori nato durante il lockdown

Un anno di fotografie scattate, una al giorno, negli angoli più suggestivi o nascosti della città. Un album di 365 scatti che raccontano Rimini e l'evolversi delle stagioni quello realizzato da Emilio Salvatori, fotografo e giornalista riminese, che si è trasformato in un progetto social dal nome #MyRimini sviluppato sulle pagine social su cui, con cadenza giornaliera, sono state pubblicate. Una foto non d’archivio ma realizzata appositamente per il progetto, cercando di interpretare con l’utilizzo dello smartphone lo spirito originario di piattaforme come Instragam e Facebook. "Il primo scatto risale al 18 marzo 2021 quando eravamo in pieno lockdown - racconta Salvatori. - ogni giorno per un anno, ha postato una foto della sua città con l’hastag #MyRimini. Era un impegno che volentieri mi ero dato e che oggi, a un anno di distanza, finisce. A mio avviso ne è uscito un puzzle della nostra città credo originale, il racconto di una Rimini attraverso l’evolversi del tempo dove a quelle della primavera si sono sostituite le luci dell’estate, dell’autunno e infine, a chiusura di un cerchio, quelle attuali. Oltre a monumenti, palazzi, piazze, alberi, fontane, angoli nascosti, tagli particolari, l’utilizzo quasi in contemporanea di materiale recentissimo ha dato alla scansione delle immagini anche un’evoluzione temporale dove le stagioni si susseguono e il taglio delle luci cambia. Diciamo che più di un piano progettuale delle riprese l’idea di fondo è stata la cadenza giornaliera della pubblicazione e questo grazie alle potenzialità dei moderni smartphone che accompagnandoci 24 ore su 24 mi hanno consentito di poter fotografare la città nel momento stesso che un angolo, una prospettiva, una visione colpiva, passando, l’immaginazione. Spero vi sia piaciuto.”